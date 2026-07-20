GPS docenti 2026 28 | a rilento la pubblicazione delle graduatorie AGGIORNATO
Le graduatorie GPS 202628 per le supplenze dei docenti vengono pubblicate lentamente dagli Uffici scolastici provinciali, secondo quanto previsto dall’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. Attualmente, sono stati avviati i processi di pubblicazione, ma non tutte le province hanno ancora completato le operazioni. La procedura di aggiornamento e pubblicazione procede a ritmo ridotto rispetto alle aspettative iniziali.
Gli Uffici scolastici provinciali iniziano a pubblicare le GPS 202628, graduatorie provinciali per le supplenze dei docenti, di cui all’O.M. n. 27 del 14 febbraio 2026. L'articolo GPS docenti 202628: a rilento la pubblicazione delle graduatorie AGGIORNATO. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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