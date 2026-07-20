Götze e il Mondiale 2014 contro l' Argentina | Quel momento ha cambiato la mia vita

Da derbyderbyderby.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A poche ore dal fischio d'inizio della finale del Mondiale tra Argentina e Spagna, uno dei protagonisti più iconici della storia recente della competizione è tornato a parlare della notte più importante della sua vita. Mario Götze, autore del gol che regalò alla Germania il quarto titolo mondiale nel 2014 proprio contro l’Argentina di Leo Messi, ha ripercorso quella rete e le emozioni vissute in Brasile e quello che è arrivato dopo quella splendida rete in un'intervista. L'ex talento del calcio tedesco ha ricordato la finale di Rio de Janeiro, quando a soli 22 anni entrò dalla panchina nei minuti finali dei tempi regolamentari e riuscì a decidere la partita a pochi minuti dalla fine dei tempi supplementari con una conclusione al volo che è entrata nella storia del calcio. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

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