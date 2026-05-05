Quel Cicciobello mai avuto mi ha cambiato la vita | la rivincita di Sandro Nigro il Ciccio influencer

Sandro Nigro, conosciuto come il «Ciccio influencer», ha raccontato come un giocattolo, un Cicciobello mai posseduto, abbia influito sulla sua vita. Dopo essere stato cacciato di casa a causa del coming out, ha vissuto un’infanzia segnata dalla solitudine e da un desiderio non realizzato. Ora, a distanza di anni, ha condiviso questa esperienza, evidenziando il ruolo simbolico di quel giocattolo nel suo percorso personale.

Nato a Concorezzo, in provincia di Monza, classe 1981, Nigro cresce con una scoliosi congenita che lo tiene lontano dalla vita sociale dei coetanei. I bambolotti diventano i suoi principali compagni di gioco, ma con l’adolescenza quella parte viene accantonata. A 27 anni arriva il coming out e una rottura familiare profonda: viene allontanato da casa e interrompe i rapporti con la madre, che ancora oggi non accetta la sua omosessualità. Il punto di svolta arriva nel 2024, quasi per caso. Durante una conversazione tra amici, riemerge il ricordo di quel Cicciobello mai avuto. Un annuncio comparso «per caso» sui social, l’acquisto del modello desiderato da bambino - trovato però in pessime condizioni - e la decisione di restaurarlo da autodidatta.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «Quel Cicciobello mai avuto mi ha cambiato la vita»: la rivincita di Sandro Nigro, il «Ciccio influencer» Notizie correlate Serena Rossi con Sarah Toscano nel film Netflix “Non abbiam bisogno di parole”: “Anche io ho avuto una prof che mi ha cambiato la vita. Oggi essere poliedrici è un valore”Serena Rossi protagonista insieme a Sarah Toscano del nuovo film Netflix “Non abbiam bisogno di parole”, diretto da Luca Ribuoli e che sarà...