Gosens ha realizzato il suo sogno | è tornato allo Schalke E l’8 agosto sfiderà l’Atalanta

Robin Gosens è tornato a giocare con lo Schalke 04, club di cui è tifoso. L’annuncio ufficiale è arrivato venerdì scorso, quando è stato presentato come nuovo acquisto della squadra di Gelsenkirchen. L’ex calciatore dell’Atalanta indosserà il numero 8, lo stesso che ha portato durante i suoi anni al club nerazzurro. Il 8 agosto affronterà l’Atalanta in una partita di campionato.

Robin Gosens ha realizzato il suo sogno di giocare con lo Schalke 04, il club di cui si è sempre dichiarato tifoso. Lo scorso venerdì l’ex laterale mancino dell’Atalanta è stato annunciato come nuovo giocatore della squadra di Gelsenkirchen, prendendo tra l’altro quel numero 8 che ha contraddistinto i suoi anni nerazzurri. Il classe 1993 era stato scaricato dalla Fiorentina, escluso dalle convocazioni per il ritiro dopo due anni e messo fuori dal progetto tecnico. Una decisione che il tedesco non ha preso di buon grado, criticando duramente la decisione in un lungo post su Instagram in cui non ha risparmiato commenti. Visualizza questo post... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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