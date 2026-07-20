Venti giorni dopo gli arresti, l’attentato a un giornalista al Tribunale del riesame viene discusso senza che siano stati ancora chiariti movente o responsabilità. Durante l’udienza si sono analizzati i dettagli dell’azione e le prove raccolte, mentre gli imputati sono stati ascoltati. La procura ha presentato le proprie osservazioni, ma non sono stati forniti nuovi elementi riguardo alle motivazioni dell’attentato. La decisione del Tribunale è attesa nei prossimi giorni.

Venti giorni dopo gli arresti, l’attentato senza movente, approda all’udienza del Tribunale del riesame col suo carico di interrogativi. La bomba che nessuno rivendica fu intimidazione mafiosa? L’avvocato Generoso Pagliarulo che difende, tra gli altri, il «veterano» del gruppo, il cinquantatreenne Antonio Passariello, ridimensionerà e attenuerà quell’accusa di strage aggravata che i pm Carlo Villani ed Edoardo De Santis hanno voluto contestare. Il suo cliente, assicura Pagliarulo, è vittima di una società che spinge ai margini i meno fortunati. Quei margini, dirà poi, hanno un nome: il rione Gescal di Cicciano, Napoli, dove Passariello ha imparato la trasgressione assai più dell’italiano. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Gli arrestati per l'attentato a Ranucci al riesame. Il movente nel mirino

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Arresti per l'attentato a Ranucci

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CLAMOROS0! Gomes Tavares Clesio, (qui in foto con gli attentatori arrestati) cameriere del ristorante di Lavitola, potrebbe aver organizzato l'attentato a Ranucci perche' il noto giornalista non lasciava mai la mancia. Se ne occupera' REPORT nelle prossime p x.com

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