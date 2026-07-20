Giro d' Italia in giallo | delitti dal volto perbene

Durante la terza tappa del Giro d’Italia in giallo, il paesaggio varia tra laghi, colline e aree industriali. In questa fase si registrano delitti con protagonisti figure apparentemente rispettabili, che si presentano con abiti eleganti e una reputazione impeccabile. La narrazione si concentra su crimini commessi da persone che si confondono tra la gente, nascondendo aspetti oscuri dietro un volto perbene.

Al Nord il delitto si veste bene. Indossa la cravatta, ostenta una reputazione impeccabile e si confonde nella nebbia che sale dal pavé. Nella terza e conclusiva tappa del nostro giro d’Italia in giallo cambia ancora una volta il paesaggio: laghi mansueti, colline del vino, città d’acqua e capannoni industriali. La facciata è quella di un Paese operoso e perbene, ordinato fino all’ossessione. Ma è proprio dietro quell’ordine che il giallo affonda il coltello: soldi sporchi, mafie straniere, segreti di provincia e vite sfregiate dalla noia. Al Sud il delitto si nascondeva nella bellezza, al Centro si annidava nel potere; al Nord si mimetizza nell’efficienza, nel cuore produttivo del Paese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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