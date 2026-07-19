Eboli ucciso e poi bruciato in un campo | il cadavere di Luca Esposito trovato nella notte Era giornalista e dipendente Arpac

Da salerno.corriere.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il corpo di un uomo di 53 anni, conosciuto come Luca Esposito, è stato trovato questa notte in un campo isolato lungo la statale 7bis. Il cadavere era bruciato, ed è stato rinvenuto in contrada Cioffi nel territorio di Eboli. La vittima era giornalista e lavorava per un'agenzia ambientale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non sono ancora state fornite informazioni sulle cause della morte o eventuali responsabilità.

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Il cadavere carbonizzato di un uomo, Luigi Esposito, 53 anni, che però era conosciuto con il nome Luca sia in ambito professionale che familiare, è stato rinvenuto questa notte - 19 luglio - in un terreno isolato in contrada Cioffi, lungo la statale 7bis nel territorio del comune di Eboli, in provincia di Salerno. L'allarme è scattato intorno alle 3.30, a seguito di un incendio di sterpaglie che si è sviluppato in un'area nascosta rispetto alla strada principale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri: i primi per spegnere il rogo, i militari per mettere in sicurezza l'area. Poi sono arrivati anche i volontari del Vopi. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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