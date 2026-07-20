Giorgio Manetti rimpiange Gemma Galgani | parole inattese e appello alla dama di UeD

Da tutto.tv 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giorgio Manetti ha espresso rimpianto per la sua relazione passata con Gemma Galgani, rivolgendosi direttamente a lei con un appello pubblico. Nonostante non partecipi più al programma da diversi anni, l’ex protagonista di Uomini e Donne riceve ancora attenzione dai media e pubblico. La sua figura rimane presente nel dibattito mediatico, anche attraverso dichiarazioni e richieste rivolte alla dama con cui ha avuto un legame.

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Malgrado non sia più tra i protagonisti di Uomini e Donne da anni ormai, Giorgio Manetti continua a godere di una popolarità e di un livello di attenzione mediatica importanti. Per tale ragione, sono diverse le interviste che il cavaliere ha rilasciato per svariati siti e testate giornalistiche. Di recente, è stato il magazine Mio a catturare la sua attenzione e strappargli delle confessioni. Nel corso dell’intervista, ovviamente, si è parlato di Uomini e Donne e di Gemma Galgani e il cavaliere ha fatto delle confessioni alquanto dirette e inattese. Le nuove confessioni di Giorgio Manetti su Gemma Galgani. In diverse interviste Giorgio Manetti ha parlato di Gemma Galgani alludendo alla possibilità di avere un nuovo incontro con lei. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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LA CONFESSIONE CLAMOROSA DI GIORGIO MANETTI: 'Ho un rimpianto segreto su Gemma Galgani!'

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