Giorgio Manetti rimpiange Gemma Galgani | parole inattese e appello alla dama di UeD

Giorgio Manetti ha espresso rimpianto per la sua relazione passata con Gemma Galgani, rivolgendosi direttamente a lei con un appello pubblico. Nonostante non partecipi più al programma da diversi anni, l’ex protagonista di Uomini e Donne riceve ancora attenzione dai media e pubblico. La sua figura rimane presente nel dibattito mediatico, anche attraverso dichiarazioni e richieste rivolte alla dama con cui ha avuto un legame.

Malgrado non sia più tra i protagonisti di Uomini e Donne da anni ormai, Giorgio Manetti continua a godere di una popolarità e di un livello di attenzione mediatica importanti. Per tale ragione, sono diverse le interviste che il cavaliere ha rilasciato per svariati siti e testate giornalistiche. Di recente, è stato il magazine Mio a catturare la sua attenzione e strappargli delle confessioni. Nel corso dell’intervista, ovviamente, si è parlato di Uomini e Donne e di Gemma Galgani e il cavaliere ha fatto delle confessioni alquanto dirette e inattese. Le nuove confessioni di Giorgio Manetti su Gemma Galgani. In diverse interviste Giorgio Manetti ha parlato di Gemma Galgani alludendo alla possibilità di avere un nuovo incontro con lei. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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LA CONFESSIONE CLAMOROSA DI GIORGIO MANETTI: 'Ho un rimpianto segreto su Gemma Galgani!'

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