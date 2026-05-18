Gemma Galgani il fantasma di Giorgio Manetti torna su Uomini e Donne

Da anticipazionitv.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 18 maggio 2026, Giorgio Manetti ha rilasciato alcune dichiarazioni su Gemma Galgani, riportando alla ribalta la loro relazione. La notizia ha coinvolto i fan del programma televisivo “Uomini e Donne”, dove entrambi sono stati protagonisti in passato. Le parole dell’uomo hanno suscitato discussioni tra gli spettatori e gli appassionati, alcuni dei quali seguono da tempo le vicende dei personaggi. La conversazione ha attirato l’attenzione sui dettagli della loro storia e sui possibili sviluppi futuri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il 18 maggio 2026, Giorgio Manetti ha rilasciato nuove dichiarazioni su Gemma Galgani, riaccendendo l’interesse per la loro storia d’amore. Le parole dell’ex cavaliere di Uomini e Donne hanno colpito i fan, che seguono con attenzione ogni sviluppo. Questo legame, già discusso in passato, continua a suscitare emozioni e curiosità tra i telespettatori. Ernesto Passaro risponde alle accuse dopo la rottura con Cristiana Anania Il passato di Giorgio e Gemma. La storia tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani ha sempre affascinato il pubblico di Uomini e Donne. I due protagonisti hanno avuto alti e bassi, ma il loro legame è rimasto al centro dell’attenzione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

gemma galgani il fantasma di giorgio manetti torna su uomini e donne
© Anticipazionitv.it - Gemma Galgani, il fantasma di Giorgio Manetti torna su Uomini e Donne
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Uomini e donne, Giorgio Manetti lancia un appello a Gemma Galgani: “Torna con me”

Leggi anche: Gemma Galgani, il clamoroso appello dello storico ex Giorgio Manetti: "Lascia Uomini e donne e torna con me"

gemma galgani gemma galgani il fantasmaGiorgio Manetti e Gemma Galgani di nuovo insieme? Il colpo di scena dopo Uomini e Donne | Questa estate…Giorgio Manetti è tornato a parlare di Gemma Galgani, dicendo che questa estate potrebbe andare da lei per un caffè. Ecco cosa sta per succedere. ilsussidiario.net

gemma galgani gemma galgani il fantasmaGemma Galgani lascia Uomini e Donne? Arriva il consiglio di Giorgio ManettiGiorgio Manetti lancia un messaggio a Gemma Galgani che continua a cercare l'amore a Uomini e Donne. Tra discussioni, litigi e due di picche, Gemma Galgani non trova pace e anche quest’anno potrebbe c ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web