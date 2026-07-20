Giorgia Palmas ha mostrato una borsa di paglia, un accessorio versatile da usare tutto il giorno in città. La presentatrice ha recentemente festeggiato il diciottesimo compleanno della figlia, Sofia Bombardini, raggiungendo un traguardo importante nell’adolescenza. La borsa di paglia è stata indossata durante vari momenti, confermando la sua praticità e stile. La celebrazione del compleanno ha coinvolto parenti e amici, senza ulteriori dettagli pubblicati.

Giorgia Palmas ha appena festeggiato il compleanno della figlia Sofia Bombardini. La primogenita ha raggiunto un traguardo importante nella vita di ogni adolescente: compiere 18 anni ed entrare nella maggiore età. Una festa per pochi intimi e gli affetti della famiglia sono stati gli ingredienti di questa giornata. Una giornata semplice proprio come è nello stile di Giorgia Palmas che ci ha abituato a look eleganti nella loro essenzialità. Una scelta della conduttrice che è diventata una fonte di ispirazione per molte di noi. Recentemente in uno dei suoi post Instagram Giorgia Palmas ci ha conquistato sfoggiando uno degli accessori più amati dell’estate: la borsa di paglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Giorgia Palmas rilancia la borsa di paglia. L’accessorio da indossare da mattina a sera, anche in città

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