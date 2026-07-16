La influencer ha mostrato di indossare bracciali bangles rigidi e maxi, perfetti per l’estate, indossandoli tutto il giorno, anche al mare.

Giulia Salemi ci svela l’accessorio dell’estate, l’ideale per trasformare in qualcosa di unico qualsiasi look, da spiaggia e non. Rigidi, maxi e decisamente chic, i bracciali bangles sono il trend a cui nessuno riesce a rinunciare, nemmeno Giulia Salemi che ha deciso di sfoggiare questi accessori al mare, durante una giornata con suo figlio Kian, nato dall’amore per Pierpaolo Petrelli. Giulia Salemi: bikini e bracciali bangles. Negli scatti pubblicati su Instagram, Giulia sfoggia un bikini con laccetti, decorato con merletti bianchi in contrasto con il rosso e il giallo del costume. A completare il look gli accessori: occhiali da sole maxi, da vera diva, e bracciali bangles. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Giulia Salemi sceglie l’accessorio facile dell’estate: i bracciali bangles da indossare da mattina a sera, anche al mare

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