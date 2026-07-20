Il Tour de France 2026 si è concluso con la vittoria di Remco Evenepoel in volata sul traguardo di Plateau de Solaison, superando Tadej Pogacar. La seconda settimana ha visto il ritiro di Jonas Vingegaard dopo una caduta. Gian Luca Giardini ha commentato che Pogacar è stato molto generoso con Del Toro e non si è accanito contro Evenepoel durante la corsa.

La seconda settimana del Tour de France 2026 è andata in archivio con una tappa di ricca di colpi di scena, che ha visto il ritiro del danese Jonas Vingegaard in seguito ad una brutta caduta ma anche la vittoria a sorpresa del belga Remco Evenepoel in volata sulla maglia gialla Tadej Pogacar sul traguardo di Plateau de Solaison. Il giornalista Gian Luca Giardini ha fatto il punto della situazione ieri durante l’ultima puntata di Bike Today, visibile sul canale Youtube di OA Sport. “ Purtroppo è stata una giornataccia, perché Vingegaard era l’unico che sulla carta poteva impensierire Pogacar almeno in qualche tappa, se non per la generale.... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gian Luca Giardini: “Pogacar oltremodo generoso con Del Toro e non si è accanito con Evenepoel”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gian Luca Giardini: “Pogacar vuole 21 giorni in maglia gialla. Impossibile fare una World Tour in Italia”Il commento di un esperto del ciclismo indica che il corridore sloveno mira a indossare la maglia gialla per 21 giorni durante il Tour de France 2026.

Gian Luca Giardini: “Pogacar mi sembrava pallido, invece…Non vedo chi possa togliere Seixas dal podio”Durante la quattordicesima tappa del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha vinto in solitaria sul traguardo di Le Markstein, mantenendo salda la...

Temi più discussi: Gian Luca Giardini: Pogacar mi sembrava pallido, invece…Non vedo chi possa togliere Seixas dal podio; Tour de France 2026, tappa di oggi Champagnole-Plateau de Solaison: orari, tv, favoriti. Arrivano le Alpi, Pogacar per il pokerissimo; Gian Luca Giardini | Pogacar mi sembrava pallido invece…Non vedo chi possa togliere Seixas dal podio; Tadej Pogacar | Abbiamo tenuto il nostro passo buona giornata.

Gian Luca Giardini: Pogacar vuole 21 giorni in maglia gialla. Impossibile fare una World Tour in Italia - x.com

Gian Luca Giardini: Pogacar oltremodo generoso con Del Toro e non si è accanito con EvenepoelLa seconda settimana del Tour de France 2026 è andata in archivio con una tappa di ricca di colpi di scena, che ha visto il ritiro del danese Jonas ... oasport.it

Pogacar vince la Milano-Sanremo: Giardini analizza la sua impresa storicaIl 21 marzo 2026, nella cornice della Classicissima di primavera, Pogacar ha conquistato il successo al suo sesto tentativo. La vittoria è giunta in volata, al termine di una corsa che lo ha visto ... it.blastingnews.com