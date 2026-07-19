Durante la quattordicesima tappa del Tour de France 2026, Tadej Pogacar ha vinto in solitaria sul traguardo di Le Markstein, mantenendo salda la maglia gialla. Gian Luca Giardini ha commentato che Pogacar sembrava pallido, ma ha comunque dimostrato di essere in forma. La lotta per il podio resta aperta, con Seixas che attualmente occupa una posizione in zona podio e nessuno sembra in grado di togliergli questa posizione.

A Bike Today è intervenuto Gian Luca Giardini per analizzare la quattordicesima tappa del Tour de France 2026, vinta ancora da Tadej Pogacar, arrivato in solitaria sul traguardo di Le Markstein: la maglia gialla è sempre più salda sulle sue spalle, mentre resta aperta la lotta per il podio. L’ analisi della frazione: “ È veramente difficile dire qualcosa di più di quello che è già stato detto: oggi tappa bella, con un percorso accidentato con tanti campioni che hanno provato a buttarsi all’attacco. Pidcock encomiabile, ci ha provato anche oggi, abbiamo rivisto un pelo di Tiberi, per noi italiani è un brodino caldo, e poi nel finale,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Gian Luca Giardini: “Pogacar mi sembrava pallido, invece…Non vedo chi possa togliere Seixas dal podio”

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Tadej Pogaar fa già paura verso il Tour de France

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