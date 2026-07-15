Sono aperti gli ordini per la Kia Seltos in Italia, con prezzi e allestimenti disponibili. La seconda generazione del SUV, presentata in primavera, arriva ora sul mercato italiano e europeo. È proposta con motore benzina o ibrido plug-in. La vettura può essere scelta in diverse configurazioni.

Dopo essere stata presentata all'inizio della primavera, la seconda generazione di Kia Seltos sbarca ufficialmente per la prima volta in Italia e in Europa. Con l'apertura degli ordini, la Casa automobilistica coreana ha contestualmente fornito maggiori informazioni su allestimenti, dotazioni e prezzi. Partendo dalle motorizzazioni, il nuovo Suv crossover può essere acquistato con un motore turbo benzina T-Gdi da 1.6 litri che eroga 180 Cv e 265 Nm di coppia massima, disponibile con cambio manuale a sei marce o cambio a doppia frizione a sette rapporti. A richiesta è abbinabile anche alla trazione integrale. Accanto al motore termico, la gamma presenta una motorizzazione full hybrid composta da un motore di 1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Kia Seltos, al via gli ordini in Italia: prezzi e allestimenti del Suv benzina o full hybrid

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La KIA SELTOS sbarca finalmente in Italia: tutto su prezzi e allestimenti!

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