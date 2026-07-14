Favasuli-Napoli nome caldo | prima servono le cessioni
Il Napoli sta lavorando per rafforzare la fascia destra e ha discusso anche di un giovane centrocampista. Durante un incontro con il rappresentante di un calciatore, si è parlato di possibili cessioni prima di eventuali acquisti. Tra i nomi sul tavolo c’è anche quello di Favasuli, un giocatore che il club valuta come profilo di prospettiva. La trattativa dipende da eventuali uscite.
Il Napoli continua a guardare anche ai profili di prospettiva per rinforzare la fascia destra. Nel confronto andato in scena ieri con Mario Giuffredi, infatti, non si è parlato soltanto di rinnovi e situazioni già centrali nel progetto azzurro, ma anche di Costantino Favasuli. L’esterno classe 2004 è reduce da una stagione molto positiva con il Catanzaro. Le sue prestazioni gli hanno permesso di attirare l’attenzione di diversi club e di mettersi in evidenza anche con la Nazionale Under 21. Secondo Corriere dello Sport, il Napoli segue con interesse la crescita del giocatore. Un dettaglio può favorire i contatti: Favasuli è assistito dallo stesso procuratore di Antonio Vergara, protagonista del vertice avuto con la dirigenza azzurra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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