Il Napoli sta lavorando per rafforzare la fascia destra e ha discusso anche di un giovane centrocampista. Durante un incontro con il rappresentante di un calciatore, si è parlato di possibili cessioni prima di eventuali acquisti. Tra i nomi sul tavolo c’è anche quello di Favasuli, un giocatore che il club valuta come profilo di prospettiva. La trattativa dipende da eventuali uscite.

Il Napoli continua a guardare anche ai profili di prospettiva per rinforzare la fascia destra. Nel confronto andato in scena ieri con Mario Giuffredi, infatti, non si è parlato soltanto di rinnovi e situazioni già centrali nel progetto azzurro, ma anche di Costantino Favasuli. L’esterno classe 2004 è reduce da una stagione molto positiva con il Catanzaro. Le sue prestazioni gli hanno permesso di attirare l’attenzione di diversi club e di mettersi in evidenza anche con la Nazionale Under 21. Secondo Corriere dello Sport, il Napoli segue con interesse la crescita del giocatore. Un dettaglio può favorire i contatti: Favasuli è assistito dallo stesso procuratore di Antonio Vergara, protagonista del vertice avuto con la dirigenza azzurra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Favasuli-Napoli, nome caldo: prima servono le cessioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, le cessioni prima degli acquisti: Pavard e Frattesi in uscita. Per la difesa il nome forte è ChalobahL'Inter sta lavorando alle cessioni di Pavard e Frattesi prima di effettuare nuovi acquisti.

Napoli, prima le cessioni e poi gli acquisti: i 7 esuberi in uscitaIl Napoli ha deciso di cedere sette calciatori prima di effettuare nuovi acquisti.

Temi più discussi: CALCIOMERCATO NAPOLI: dopo Vergara fari puntati su Favasuli del Catanzaro; Napoli, asse caldo con Giuffredi: oltre a Vergara c’è anche Favasuli nel mirino; Il Cagliari continua a seguire Favasuli, ma il Napoli accelera; TUTTOSPORT - Il Napoli segue con interesse Favasuli, su di lui anche Atalanta e Cagliari.

Favasuli, il talento che piace a mezza Serie A: il Napoli c’è, ma la concorrenza fa lievitare il prezzoTuttosport: sull'esterno del Catanzaro Costantino Favasuli è corsa a più: oltre al Cagliari ci sono Napoli, Fiorentina (50% sulla rivendita), Torino e Sassuolo. ilnapolista.it

Calciomercato Napoli, Favasuli resta in lista: aumenta la concorrenza, ma spunta un indizioCostantino Favasuli del Catanzaro è seguito da diversi club di Serie A: la corsa rischia di trasformarsi in un'asta. Il Napoli osserva. tuttonapoli.net