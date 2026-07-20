Gasdotto Atlantico Nigeria-Marocco | i Paesi dell’Africa Occidentale sostengono il progetto energetico
La Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale ha ufficialmente sostenuto il progetto del Gasdotto Africano Atlantico tra Nigeria e Marocco. L’accordo rappresenta un passo importante per la cooperazione energetica nella regione. La decisione è stata comunicata durante un incontro tra i membri dell’organizzazione, che hanno approvato la partecipazione al progetto. Il gasdotto attraverserà diversi Paesi dell’Africa occidentale, collegando le riserve di gas della Nigeria con il Marocco.
Accordo Storico per il Gasdotto Africano Atlantico. FREETOWN (SIERRA LEONE) – La Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale (CEDEAO) ha compiuto un passo significativo verso il rafforzamento della cooperazione energetica in Africa, aderendo formalmente al progetto del Gasdotto Africano Atlantico (AAGP) Nigeria-Marocco. Durante una cerimonia a Freetown, è stato firmato l’Accordo Intergovernativo (IGA) che regola lo sviluppo di questa infrastruttura energetica vitale, come riportato dall’agenzia di stampa “Map”. Questa ambiziosa opera, lunga circa 6.800 chilometri, avrà la funzione di trasportare gas naturale dalla Nigeria al Marocco, per poi collegarsi alle reti europee. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
How Nigeria and Morocco are saving Europe from Energy Chaos
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