Gasdotto Atlantico Nigeria-Marocco | i Paesi dell’Africa Occidentale sostengono il progetto energetico

Notizia in breve

La Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale ha ufficialmente sostenuto il progetto del Gasdotto Africano Atlantico tra Nigeria e Marocco. L’accordo rappresenta un passo importante per la cooperazione energetica nella regione. La decisione è stata comunicata durante un incontro tra i membri dell’organizzazione, che hanno approvato la partecipazione al progetto. Il gasdotto attraverserà diversi Paesi dell’Africa occidentale, collegando le riserve di gas della Nigeria con il Marocco.