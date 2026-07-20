Gas | prezzo tutelato in lieve rialzo a 0,50 € Smc a giugno 2026 PSV in calo rispetto a ieri

Da quifinanza.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il prezzo tutelato del gas a giugno 2026 è salito a 0,50 euro per metro cubo, mentre il PSV è diminuito rispetto a ieri. Il costo giornaliero del gas, aggiornato ogni giorno, rappresenta un dato chiave per i consumatori che monitorano le proprie spese.

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Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente di stimare con maggiore precisione la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Oggi, il prezzo della materia prima gas nel mercato tutelato è in lieve rialzo rispetto al mese precedente, mentre il PSV – il prezzo all’ingrosso di riferimento – registra una flessione rispetto a ieri. Vediamo cosa significa tutto questo per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 20 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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