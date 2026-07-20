Il prezzo tutelato del gas a giugno 2026 è salito a 0,50 euro per metro cubo, mentre il PSV è diminuito rispetto a ieri. Il costo giornaliero del gas, aggiornato ogni giorno, rappresenta un dato chiave per i consumatori che monitorano le proprie spese.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni metro cubo di gas consente di stimare con maggiore precisione la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Oggi, il prezzo della materia prima gas nel mercato tutelato è in lieve rialzo rispetto al mese precedente, mentre il PSV – il prezzo all’ingrosso di riferimento – registra una flessione rispetto a ieri. Vediamo cosa significa tutto questo per le famiglie italiane. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 20 Luglio 2026 è fissato da ARERA in 0,504871 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas: prezzo tutelato in lieve rialzo a 0,50 €/Smc a giugno 2026, PSV in calo rispetto a ieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gas in lieve rialzo: prezzo tutelato a 0,50 €/Smc a giugno 2026, PSV in calo rispetto a ieriIl prezzo tutelato del gas a giugno 2026 è stato fissato a 0,50 euro per metro cubo, mentre il PSV ha registrato un calo rispetto al giorno...

Argomenti più discussi: Aggiornamento PUN e PSV di oggi, 14 luglio: sale il costo del gas, stabile l'energia; Inflazione, Istat: A giugno prezzi energia mercato libero accelerano a +14% e gas +10% - Geagency; Luce e gas, le migliori offerte a prezzo fisso per difendersi dai rincari in arrivo; Quando il mercato libero dell’energia diventa una fregatura.

Il prezzo del gas per le famiglie oggi 23 Luglio 2025Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta e pianificare le spese familiari. quifinanza.it