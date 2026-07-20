Garnacho offerto alla Fiorentina | lui continua ad aspettare la Roma

Alejandro Garnacho, attualmente svincolato dal Chelsea, potrebbe trasferirsi in Italia. Secondo fonti di mercato, è stato offerto sia alla Roma che alla Fiorentina. Il giocatore continua ad aspettare una proposta dalla squadra giallorossa, mentre la Fiorentina avrebbe manifestato interesse. Non ci sono ancora conferme ufficiali sulle trattative in corso.

Alejandro Garnacho rimane un giocatore in uscita dal Chelsea e il suo futuro potrebbe essere in Italia, visto che oltre che alla Roma l’argentino sembra sia stato offerto anche alla Fiorentina. Un’indiscrezione che potrebbe inserire anche il club viola nella corsa all’argentino, che però, almeno per il momento, non sembrerebbe essere molto convinto di trasferirsi a Firenze, dando preferenza ai giallorossi. Garnacho-Chelsea: un investimento da record. Il classe 2004 cresciuto ed esploso nel Manchester United, è stato acquistato la scorsa estate dal Chelsea per la cifra esorbitante di ben 46,2 milioni di euro più 11,5 di bonus. Un investimento... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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