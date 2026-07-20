Un uomo è stato assolto due volte nel caso di un omicidio a Garlasco, poiché non sono state trovate prove sufficienti. La conduttrice televisiva ha commentato che la copertura mediatica, incentrata sulla cronaca nera, è eccessiva e dannosa, definendo il modo in cui il delitto viene trattato dai programmi televisivi come una “vergogna” e un’esagerazione. Ha inoltre criticato il fatto che l’attenzione mediatica renda molto e costi poco.

“Tutta la tv invasa da cronaca nera. Il caso Garlasco? Una vergogna, una esagerazione. Rende tanto e costa poco”, ha dichiarato inoltre Petrelluzzi, criticando apertamente il modo in cui il delitto viene raccontato nei programmi televisivi Roberta Petrelluzzi, storica conduttrice di Un giorno. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Roberta Petrelluzzi: "Alberto Stasi è stato assolto per 2 volte, se non hanno trovato le prove si deve chiudere"

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20 Luglio 2026 | Petrelluzzi su Garlasco e la ricina in Molise | IL MATTINALE DI ARCHIVIO TRUE CRIME

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