Antonio De Rensis non nasconde le sue perplessità sui “non ricordo” di Gennaro Cassese, che hanno portato l’ex capitano dei Carabinieri a essere iscritto nel registro degli indagati per false informazioni. È una delle tante sfumature che riguardano la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. De Rensis, ospite di Filorosso lunedì 20 luglio, ha osservato: “Puoi dimenticare un furto di un’automobile, è strano dimenticare un’indagine così importante”, ricordando che la Procura di Vigevano, sia come struttura fisica che come competenza territoriale, “è piccolina”. I dubbi di Antonio De Rensis sui “non ricordo” Gli autori di Filorosso hanno più volte parlato di “smemorati di Garlasco”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Garlasco, Antonio De Rensis sui "non ricordo" di Cassese: "Assurdo, la Procura di Vigevano è piccola"

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GLI ORRORI di GARLASCO: MINACCE GRAVI per CHI PARLA di CHIARA POGGI, ANDREA SEMPIO e ALBERTO STASI

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