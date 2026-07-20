Garlasco Antonio De Rensis sui non ricordo di Cassese | Assurdo la Procura di Vigevano è piccola

Da virgilio.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Antonio De Rensis non nasconde le sue perplessità sui “non ricordo” di Gennaro Cassese, che hanno portato l’ex capitano dei Carabinieri a essere iscritto nel registro degli indagati per false informazioni. È una delle tante sfumature che riguardano la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. De Rensis, ospite di Filorosso lunedì 20 luglio, ha osservato: “Puoi dimenticare un furto di un’automobile, è strano dimenticare un’indagine così importante”, ricordando che la Procura di Vigevano, sia come struttura fisica che come competenza territoriale, “è piccolina”. I dubbi di Antonio De Rensis sui “non ricordo” Gli autori di Filorosso hanno più volte parlato di “smemorati di Garlasco”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Garlasco.

garlasco antonio de rensis sui non ricordo di cassese assurdo la procura di vigevano 232 piccola
© Virgilio.it - Garlasco, Antonio De Rensis sui "non ricordo" di Cassese: "Assurdo, la Procura di Vigevano è piccola"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GLI ORRORI di GARLASCO: MINACCE GRAVI per CHI PARLA di CHIARA POGGI, ANDREA SEMPIO e ALBERTO STASI

Video GLI ORRORI di GARLASCO: MINACCE GRAVI per CHI PARLA di CHIARA POGGI, ANDREA SEMPIO e ALBERTO STASI

Notizie e thread social correlati

Garlasco, Antonio De Rensis provoca il colonello Cassese sui "non ricordo": "Su Stasi invece ricorda tutto"Durante una trasmissione, Antonio De Rensis ha contestato il colonello Cassese riguardo alle dichiarazioni sui ricordi legati alle indagini sul caso...

Leggi anche: Garlasco, l'avvocato De Rensis sulla deposizione di Gennaro Cassese: "Tutti conoscono lo scontrino di Vigevano"

Temi più discussi: Garlasco in Tv, De Rensis attacca sulla nuova indagine: Scenario diverso, ora c'è paura. Il pompiere e il racconto che può cambiare tutto; Garlasco, chi sono gli avvocati che stanno riscrivendo la difesa di Alberto Stasi: da De Rensis a Giada Bocellari; Garlasco, De Rensis attacca l'ex colonnello Cassese: Su Alberto Stasi ricorda tutto, tanti 'non ricordo' su Andrea Sempio; Delitto di Garlasco | De Rensis: Cassese? Forse altri saranno indagati: giusto andare a fondo.

antonio de rensis garlasco antonio de rensisGarlasco, De Rensis: Adesso hanno pauraIl delitto di Garlasco e l’omicidio di Chiara Poggi tornano al centro dell’attenzione a diciannove anni dai fatti, dopo le parole di Antonio De ... bigodino.it

antonio de rensis garlasco antonio de rensisAntonio De Rensis contesta Gennaro Cassese e rilancia i dubbi sul caso GarlascoLa notizia in sintesiAntonio De Rensis attacca le dichiarazioni dell’ex capitano Gennaro Cassese sul caso Garlasco.Il legale di Alberto Stasi contesta ... assodigitale.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web