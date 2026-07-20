Gaeta Cocaina e staffette tra Napoli e il Sud pontino Sei misure cautelari per la rete di spaccio smantellata dai Carabinieri
I Carabinieri hanno eseguito sei misure cautelari nei confronti di persone coinvolte in un’organizzazione di spaccio di cocaina tra Napoli e il Sud pontino. L’indagine ha portato allo smantellamento della rete che gestiva il traffico di droga, con attività di trasporto e consegna tra le due aree. Le operazioni hanno evidenziato un sistema di staffette tra i territori, finalizzato a evitare controlli e sequestri. Le misure sono state applicate in seguito a indagini coordinate dalle autorità giudiziarie.
Cronache Cittadine GAETA – Una strada a doppio senso, ma di sola andata. Quella che collegava l’area metropolitana di Napoli al litorale L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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Gaeta. Cocaina tra Napoli Sud pontino. 6 misure cautelari per spaccio a cura dei Carabinieri
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