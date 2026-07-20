cocaina da napoli a gaeta smantellata la rete dello spaccio

Nelle prime ore della mattina, i Carabinieri di Formia e Gaeta hanno smantellato una rete di spaccio di cocaina che operava tra Napoli e Gaeta. Durante l’operazione sono state arrestate diverse persone e sequestrati quantitativi di droga. L’indagine, partita da controlli di routine, ha portato all’esecuzione di perquisizioni e sequestri in diverse abitazioni e punti di ritrovo tra le due città. La rete si occupava di trasportare e distribuire la sostanza illecita lungo la tratta Napoli-Gaeta.

Tempo di lettura: 3 minuti I Carabinieri della Compagnia di Formia e della Tenenza di Gaeta hanno eseguito, nelle prime ore della mattinata, un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Gip del Tribunale di Cassino, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di sei persone gravemente indiziate, a vario titolo, di detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti in concorso. L’operazione rappresenta l’esito di una complessa attività investigativa avviata nel 2023 dalla Tenenza Carabinieri di Gaeta, con il supporto della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Formia e il coordinamento della Procura di Cassino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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