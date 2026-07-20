Un ragazzo di 23 anni è morto durante le manifestazioni del G8 a Genova nel 2001. La sua scomparsa ha portato alla luce le tensioni e le violenze avvenute in quei giorni. Nel 2021, un testimone racconta di aver lasciato la Palestina-Israele per tornare in Italia, convinto che l’evento fosse un momento storico. La morte del giovane ha fatto emergere le criticità e le conseguenze di quelle proteste, ancora oggi al centro di discussioni pubbliche.

Nel 2021 vivevo stabilmente in PalestinaIsraele (Gerusalemme) e per l’occasione del G8, volli tornare a Genova perché «sentivo» che sarebbe stato un appuntamento con la Storia, conoscendo i preparativi e la compagine di governo, paventando tradimento, colpo di Stato strisciante. Spesso il subconscio anticipa fatti e sentimenti, come la paura, per mettere in guardia e restare pronti. Al governo c’era Berlusconi, dedito agli affari suoi e preoccupato di abbellire Palazzo Ducale con finti limoni e il palazzo di fronte con finte facciate cartonate, come un Saddam Hussein qualunque che esponeva carri armati di cartone. Sbarcando a Genova, trovai... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - G8 Genova, un ragazzo di 23 anni rovinò tutto: la sua morte ha chiamato le cose per nome

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