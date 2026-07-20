Francoforte Lagarde fotografata al supermercato da un utente di X lo ringrazia | Che persone meravigliose

Notizia in breve

Una persona ha scattato una foto di Christine Lagarde mentre faceva la spesa in un supermercato a Francoforte. La presidente della Banca centrale europea è stata condivisa sui social, dove un utente ha commentato ringraziandola e definendola “persona meravigliosa”. La foto è stata pubblicata pochi giorni prima della riunione del Consiglio direttivo della BCE, prevista per giovedì.