Domenica 24 maggio, dopo gli ottimi risultati del precedente appuntamento, con quasi 1 milione e 450mila spettatori e l'8% di share, Fabio Fazio torna al timone dell'ultima puntata di questa edizione di Che tempo che fa. Accompagnato dall'inseparabile "Lucianina" Littizzetto e da Filippa Lagerbäck, il padrone di casa è pronto a guidare una puntata in cui si spazierà dalla geopolitica al cinema, passando per il mondo della tv e l'attualità. L'appuntamento, come di consueto, è fissato per le 19.30 sul NOVE, con la possibilità di seguire la diretta anche in streaming su discovery+. Tra gli ospiti della puntata di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Che Tempo Che Fa, gli ospiti del 24 maggio, da Christine Lagarde a Gino Cecchettin

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Giorgia - Che tempo Che Fa - 10 Maggio 2026

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