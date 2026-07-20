Francesca Michielin | La Juve? Fu amore a prima vista Sogno la Champions

Da video.gazzetta.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Francesca Michielin ha presentato in anteprima al Giffoni Film Festival Becoming Her: Prima di diventare grandi, documentario prodotto dallo Juventus Creator Lab che debutterà il 21 settembre su Disney+. La cantante è la voce narrante del doc che celebra una nuova generazione di calciatrici. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

francesca michielin la juve fu amore a prima vista sogno la champions
© Video.gazzetta.it - Francesca Michielin: "La Juve? Fu amore a prima vista. Sogno la Champions"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

GOSSIP: LITIGO CON CRISTIANO E LA MIA RAGAZZA MARTINA PERCHÉ SCOPRO CHE ESCONO INSIEME SENZA DI ME

Video GOSSIP: LITIGO CON CRISTIANO E LA MIA RAGAZZA MARTINA PERCHÉ SCOPRO CHE ESCONO INSIEME SENZA DI ME

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Becoming Her: Prima di diventare grandi, il documentario Juve con Francesca Michielin

Le nozze di titanio di Franca e Rolando. “Dopo settant’anni gli direi ancora sì. Fu amore a prima vista”Una coppia di anziani ha celebrato il loro matrimonio di titanio, dopo settant’anni di vita insieme.

Temi più discussi: Michielin: sussurri e canti, l’artista in scena stasera; Juve, se questo è l'inizio... Tra mercato fermo e Mondiale è un raduno a entusiasmo zero; Il peso degli investimenti in casa Juventus fa paura | 900 milioni spesi sono il prezzo da pagare per un bilancio in crisi; Francesca Michielin a Dolomiti Arena, concerto rinviato a causa del maltempo. La nuova data per l'esibizione.

francesca michielin francesca michielin la juve'Becoming Her', il docu Juventus su Disney+ racconta le giovani calciatriciIl documentario Becoming Her: Prima di diventare grandi, prodotto dal Juventus Creator Lab, debutta su Disney+ a settembre. Il film segue Anna Copelli (Vinovo), Sofia Cholovskaya e Samantha Lee, cal ... it.blastingnews.com

francesca michielin francesca michielin la juveBecoming Her: Prima di diventare grandi, Francesca Michielin racconta la nuova generazione di calciatrici Juventus nel documentario Disney+Becoming Her: Prima di diventare grandi arriva su Disney+ a settembre: Francesca Michielin racconta tre giovani calciatrici Juventus. bestmovie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web