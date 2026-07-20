Francesca Michielin ha presentato in anteprima al Giffoni Film Festival Becoming Her: Prima di diventare grandi, documentario prodotto dallo Juventus Creator Lab che debutterà il 21 settembre su Disney+. La cantante è la voce narrante del doc che celebra una nuova generazione di calciatrici. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Francesca Michielin: "La Juve? Fu amore a prima vista. Sogno la Champions"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GOSSIP: LITIGO CON CRISTIANO E LA MIA RAGAZZA MARTINA PERCHÉ SCOPRO CHE ESCONO INSIEME SENZA DI ME

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Becoming Her: Prima di diventare grandi, il documentario Juve con Francesca Michielin

Le nozze di titanio di Franca e Rolando. “Dopo settant’anni gli direi ancora sì. Fu amore a prima vista”Una coppia di anziani ha celebrato il loro matrimonio di titanio, dopo settant’anni di vita insieme.

Temi più discussi: Michielin: sussurri e canti, l’artista in scena stasera; Juve, se questo è l'inizio... Tra mercato fermo e Mondiale è un raduno a entusiasmo zero; Il peso degli investimenti in casa Juventus fa paura | 900 milioni spesi sono il prezzo da pagare per un bilancio in crisi; Francesca Michielin a Dolomiti Arena, concerto rinviato a causa del maltempo. La nuova data per l'esibizione.

'Becoming Her', il docu Juventus su Disney+ racconta le giovani calciatriciIl documentario Becoming Her: Prima di diventare grandi, prodotto dal Juventus Creator Lab, debutta su Disney+ a settembre. Il film segue Anna Copelli (Vinovo), Sofia Cholovskaya e Samantha Lee, cal ... it.blastingnews.com

Becoming Her: Prima di diventare grandi, Francesca Michielin racconta la nuova generazione di calciatrici Juventus nel documentario Disney+Becoming Her: Prima di diventare grandi arriva su Disney+ a settembre: Francesca Michielin racconta tre giovani calciatrici Juventus. bestmovie.it