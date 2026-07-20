Francesca Fagnani e Gigi Marzullo l’incontro che nessuno si aspettava

Da gossipnews.tv 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incontro tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo, inizialmente previsto come evento culturale, ha cambiato direzione durante l’appuntamento.

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Doveva essere un’occasione dedicata alla cultura, ma l’appuntamento che ha visto protagonisti Francesca Fagnani e Gigi Marzullo ha preso rapidamente una direzione diversa. Ecco cosa è successo. Durante gli Appuntamenti d’Estate 2026, a Minori, il dialogo tra i due giornalisti si è trasformato in un confronto acceso, caratterizzato da momenti di evidente tensione che hanno sorpreso il pubblico presente. Nel corso dell’intervista sono emerse divergenze sul modo di intendere il ruolo dell’intervistatore e sui limiti delle domande che possono essere rivolte a un ospite. Alcuni passaggi hanno generato imbarazzo, mentre altri hanno dato vita a un botta e risposta che ha attirato l’attenzione anche degli utenti sui social. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

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© Gossipnews.tv - Francesca Fagnani e Gigi Marzullo, l’incontro che nessuno si aspettava
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Francesca Fagnani e Gigi Marzullo Un Incontro Infuocato a Minori

Video Francesca Fagnani e Gigi Marzullo Un Incontro Infuocato a Minori

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