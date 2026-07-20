Durante l’estate, le formiche con le ali possono entrare nelle abitazioni. Questi insetti, che si presentano in volo, si spostano in cerca di nuove aree per nidificare. La presenza di queste formiche può essere causata da condizioni di caldo e umidità interne. Per eliminarle, si possono usare trappole specifiche o prodotti insetticidi, prestando attenzione alle istruzioni. La loro comparsa non è sempre legata a un problema di igiene, ma piuttosto a fattori climatici e ambientali stagionali.

La stagione estiva: giornate lunghe, caldo, natura in fiore e insetti, una miriade di esserini che rendono complicati non solo i picnic all’aperto. Le formiche con le ali, ad esempio, possono comparire anche in casa, rendendoci difficile questa improvvisa convivenza. In realtà, nella maggior parte dei casi tali “visite” coincidono con un momento preciso del ciclo biologico delle formiche, noto come volo nuziale. Per cui, capire perché compaiono, da dove provengono e quanto durano permette di affrontare il problema alla radice. Allo stesso tempo, è utile distinguere questi insetti da altri simili, come le termiti alate, che richiedono invece interventi “aggressivi”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Formiche con le ali in casa, come vengono e come eliminarle

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Le formiche anche per te sono un incubo

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