Come eliminare le formiche in casa | i rimedi naturali infallibili

Con l’arrivo della primavera, le formiche invadono molte case. Sono state segnalate presenze numerose soprattutto nelle cucine e nelle zone vicino alle fonti di cibo. Le persone hanno tentato di utilizzare rimedi naturali come aceto, limone e polvere di diatomite per allontanarle. Alcuni hanno applicato soluzioni a base di menta o cannella lungo i percorsi delle formiche. Nessuna misura chimica è stata menzionata.

Con l’arrivo della primavera e dei primi caldi, si ripresenta un problema comune a tantissimi napoletani: l’invasione delle formiche in casa. Anche nelle abitazioni più pulite e ordinate, basta una briciola o una goccia di bibita zuccherata per veder comparire interi "eserciti" di insetti su. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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