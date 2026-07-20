Un top svasato e pantaloni a lunghezza extra sono la combinazione più diffusa tra le donne in città durante l’estate 2026. La scelta si conferma tra i look preferiti per affrontare le alte temperature, soprattutto prima delle vacanze. La tendenza si nota nelle strade e sui social, dove queste forme e lunghezze continuano a dominare tra le preferenze di chi desidera comfort e stile.

Un top e un paio di pantaloni sono forse la combinazione più gettonata dei mesi estivi in città, quando il caldo incombe e le vacanze non sono ancora arrivate. Ma questo binomio classico rischia di diventare banale e sempre uguale a sé stesso. Le cose possono però cambiare in modo radicale se a fare coppia sono top foulard e pantaloni extra long, magari rivisitati anche nelle proporzioni e giocati anche in una palette cromatica infallibile. Se poi si aggiungono anche una borsa cult e un accessorio stravagante, allora il risultato sarà davvero degno di nota, come ci dimostra il look che prendiamo in esame oggi. Top foulard e pantaloni extra long sulla passerella primavera estate 2026 di Balenciaga (foto Spotilight Launchmetrics). 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Forme svasate e lunghezze extra rinnovano un binomio classico per dominare l’estate 2026

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