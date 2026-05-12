L’estate 2026 a Bologna si apre con un calendario ricco di eventi, che include musica, danza di droni, mostre e anche un’esposizione dedicata a Napoleone. A partire dal 15 maggio, la città ospita 424 iniziative, molte delle quali accessibili gratuitamente. Questi eventi coinvolgono sia Bologna stessa, con 218 proposte, sia zone esterne alla città, con 206 progetti in programma. La stagione si presenta variegata e rivolta a diversi tipi di pubblico.

Bologna, 12 maggio 2026 – Bologna Estate inizia ad animare la città dal 15 maggio, proponendo 424 i progetti rivolti a tutti i tipi di pubblico e prevalentemente gratuiti, di cui 218 su Bologna e 206 fuori dal capoluogo. Tutta la campagna promozionale è giocata attorno al tema del colore, che si appoggia su una visione architettonica cara alla nostra città, ossia il portico. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacosa-farediverdeinverde-2026-eventi-spazi-verdi-programma-nk9hv8e5 Bologna Portici Festival. Portico simbolo e protagonista dal 4 al 7 giugno dell’ormai tradizionale evento “ Bologna Portici Festival ”, che apre l’ estate di piazza...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’estate 2026 di Bologna: mille forme di musica, la danza dei droni, mostre e… Napoleone

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