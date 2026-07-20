Proseguirà lunedì 20 luglio 2026 l'appuntamento con Forbidden Fruit, la serie tv turca in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 circa, con le puntate disponibili in streaming su Mediaset Infinity. Completamente trasmessa in Turchia, la dizi è composta da 6 stagioni con 177 puntate da 130 minuti che sono diventate 499 nella versione internazionale da 45 minuti. Prima di scoprire nelle prossime schede quello che ci aspetta nella settimana dal 20 al 24 luglio, vediamo dove eravamo rimasti. Lasciando tutti di stucco, Halit ha sposato Ender e ha cacciato Yildiz di casa, minacciando anche di toglierle il bambino. La ragazza ha cercato rifugio in un albergo ma Halit le ha bloccato tutte le carte di credito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2026

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Forbidden fruit Anticipazioni Dal 13 al 17 Luglio Niente Yildiz o Sahika: Halit sposa Ender!

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Forbidden Fruit 4, anticipazioni dal 20 al 24 luglio: Yildiz perde l’affidamento di Halit CanYildiz perde l'affidamento di Halit Can durante la settimana dal 20 al 24 luglio in Forbidden Fruit 4.

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Forbidden Fruit 20-24 luglio 2026: Yildiz perde l’affidamento, Halit ed Ender si sposanoForbidden Fruit 20-24 luglio 2026: Yildiz perde l’affidamento di Halit Can, Halit ed Ender si sposano e Kerim testimonia per lei. maridacaterini.it

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