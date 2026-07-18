Nuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Nella settimana dal 20 al 24 luglio l’appuntamento è tutti i giorni in daytime. Al centro delle trame troveremo due situazioni (entrambe collegate ad Argun senior) che creeranno forti tensioni: da un lato Yildiz perderà l’affidamento del piccolo Halit Can, e dall’altro Yigit scoprirà che sua madre si è sposata in gran segreto con Halit. Scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni puntate italiane Forbidden fruit, dal 20 al 24 luglio. Yildiz decide di trasferirsi con il piccolo Halit Can e Asuman a casa di Rukiye, un’amica della madre. Yilmaz ha paura che Hargun riesca a ottenere laffidamento esclusivo di suo figlio, e chiede consiglio a Kaya. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Forbidden fruit, anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2026: Yildiz perde l’affidamento di Halit Can, Yigit sconvolto dal matrimonio della madre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Forbidden fruit Anticipazioni,Dal 20 al 24 Luglio,Yildiz capisce L'inganno di Ender e Hatit e si al

Notizie e thread social correlati

Forbidden Fruit 4, anticipazioni dal 20 al 24 luglio: Yildiz perde l’affidamento di Halit CanYildiz perde l'affidamento di Halit Can durante la settimana dal 20 al 24 luglio in Forbidden Fruit 4.

Forbidden Fruit, anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2026: Yildiz perde la custodia di Halitcan e si allea con ?ahikaDal 20 al 24 luglio 2026, nella soap Forbidden Fruit, Yildiz Yilmaz perde la custodia esclusiva di Halitcan, che viene affidata a Halit Argun.

Temi più discussi: Forbidden Fruit 4, le trame settimana dal 20 al 24 luglio; Forbidden Fruit, anticipazioni 20-24 luglio: Yildiz perde Halit Can e si allea con Sahika; Forbidden Fruit, Yildiz perde suo figlio: l’alleanza con Sahika cambia tutto; Forbidden Fruit, le anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2026.

Forbidden fruit, anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2026: Yildiz perde l’affidamento di Halit Can, Yigit sconvolto dal matrimonio della madreYildiz perde l'affidamento di Halit Can, Yigit scopre che Ender ha sposato Argun: trame settimanali Forbidden fruit dal 20 al 24 luglio. superguidatv.it

Forbidden Fruit, anticipazioni 20/07: Y?lmaz scappa con suo figlio per nascondersi dall'exContinua il dramma per Y?ld?z Y?lmaz, che cercherà un nascondiglio sicuro: intanto ?ahika ordirà un piano spietato attirando Kaya in hotel ... it.blastingnews.com