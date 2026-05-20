Forbidden fruit 3 replica puntata 20 maggio in streaming | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 20 maggio, è andata in onda la nuova puntata di Forbidden Fruit 3, la soap turca disponibile in streaming su Video Mediaset. Nella puntata, Yildiz si reca a trovare Halit e, sentendosi commossa, decide di far andare Aysel a fare la spesa e a preparare i pasti in casa loro. La scena si svolge in modo diretto e senza interventi esterni, con i personaggi coinvolti nelle loro azioni quotidiane.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 20 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Yildiz va a trovare Halit ed è mossa a compassione: manda quindi Aysel a fare la spesa e a cucinare a casa loro. Erim viene umiliato in classe perchè Halit non ha pagato la retta scolastica, così Ender e Kaya saldano il pagamento e in cambio ottengono che il ragazzo torni a vivere con loro. Fallito l’ultimo tentativo di tornare a lavorare per Nadir, Sahika, rimasta sola e delusa, architetta un piano per vendicarsi. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 129 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit 3, replica puntata 20 maggio in streaming | Video Mediaset ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Forbidden fruit Anticipazioni Dal 17 al 23 Maggio Halit diventa povero Nadir muore Sahika si dichia Sullo stesso argomento Forbidden fruit 3, replica puntata 20 aprile in streaming | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – lunedì 20 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Forbidden fruit 3, replica puntata 19 maggio in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 19 maggio 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Forbidden fruit 3, replica puntata 30 aprile in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 30 aprile 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it