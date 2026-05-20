Forbidden fruit 3 replica puntata 20 maggio in streaming | Video Mediaset

Da superguidatv.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, mercoledì 20 maggio, è andata in onda la nuova puntata di Forbidden Fruit 3, la soap turca disponibile in streaming su Video Mediaset. Nella puntata, Yildiz si reca a trovare Halit e, sentendosi commossa, decide di far andare Aysel a fare la spesa e a preparare i pasti in casa loro. La scena si svolge in modo diretto e senza interventi esterni, con i personaggi coinvolti nelle loro azioni quotidiane.

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Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 20 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Yildiz va a trovare Halit ed è mossa a compassione: manda quindi Aysel a fare la spesa e a cucinare a casa loro. Erim viene umiliato in classe perchè Halit non ha pagato la retta scolastica, così Ender e Kaya saldano il pagamento e in cambio ottengono che il ragazzo torni a vivere con loro. Fallito l’ultimo tentativo di tornare a lavorare per Nadir, Sahika, rimasta sola e delusa, architetta un piano per vendicarsi. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 129 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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