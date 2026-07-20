Il difensore brasiliano Viery si è presentato oggi in conferenza stampa al Media Center del Rocco B. Ha dichiarato di sognare il Brasile e ha spiegato che il suo nome è un omaggio a Bobo. La sua presentazione segue le recenti introduzioni di Dragusin e Atta.

Firenze, 20 luglio 2026 – Dopo quelle di Dragusin e Atta è andata in scena nella giornata di oggi la conferenza stampa del difensore brasiliano Viery, che ha preso la parola nel Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park. «Prima di tutto vorrei ringraziare il presidente, sua madre e i dirigenti, che mi hanno aiutato e mi hanno portato qui. Grazie al Gremio che mi ha formato come atleta e come persona. Sono cresciuto come terzino fino a 17 anni, poi ho iniziato a giocare da centrale. Posso giocare in queste due posizioni, da terzino sono un po' più difensivo, da centrale posso creare di più. L'importante per me è giocare, sarò pronto a quello che mi chiederà il mister», le prime parole del difensore brasiliano prelevato dal Gremio per circa 17 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Fiorentina, Viery si presenta: "Sogno il Brasile, il mio nome un omaggio a Bobo"

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