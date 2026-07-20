Fiorentina Viery si presenta | Scelto la Fiorentina per il progetto e la bellezza di Firenze

Il difensore Viery Fernandez Santos Lopez si è presentato ufficialmente ai tifosi e alla stampa alla Fiorentina. Arrivato il 1° luglio, ha spiegato di aver scelto la squadra per il progetto e per la bellezza di Firenze. Ha anche rivelato che il suo nome deriva dal grande fan di Christian Vieri, suo padre.

FIRENZE – Viery Fernandez Santos Lopez si è presentato ufficialmente ai tifosi e alla stampa nel corso della sua conferenza di arrivo alla Fiorentina. Il difensore, arrivato in viola lo scorso 1 luglio, ha subito chiarito l’origine particolare del suo nome: “Mio padre era un grande fan di Christian Vieri, il centravanti italiano. Per questo mi ha dato questo nome. Sì, non ha potuto proprio chiamarmi Christian Vieri, però mi ha chiamato Vieri”. Il calciatore ha espresso grande entusiasmo per la nuova avventura in Italia, spiegando i motivi che lo hanno spinto a scegliere Firenze nonostante l’interesse di diversi club esteri. “Mi è piaciuto molto il progetto che mi è stato presentato quando ho parlato con i dirigenti e con il presidente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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