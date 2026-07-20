Fiorentina Viery si presenta | Il mio nome si pronuncia Vieri come Christian Vieri Mio padre era un suo grande fan
Viery ha annunciato il proprio nome pronunciato come Vieri, in onore di Christian Vieri, che era un grande ammiratore di suo padre. La dichiarazione è stata fatta nel contesto della presentazione ufficiale con la nuova squadra della Fiorentina, guidata dall’allenatore Fabio Grosso, mentre si prepara la stagione futura.
Fiorentina, parla Viery: «Il mio nome si pronuncia Vieri, come Christian Vieri. Mio padre era un suo grande fan». Le parole. Prosegue la costruzione della nuova Fiorentina targata Fabio Grosso in vista della prossima stagione. La squadra viola, che rispetto allo scorso anno ha rivoluzionato sia la guida tecnica sia diversi elementi della rosa, continua ad aggiungere tasselli importanti. Dopo l’ufficialità arrivata ieri per Ouahi, che si unisce agli innesti Atta, Dragusin e Jiménez, oggi è il giorno della presentazione di Viery, difensore brasiliano prelevato dal Grêmio nelle scorse settimane. Le sue parole: Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PAROLE – «Sono cresciuto come terzino fino ai 17 anni, poi ho iniziato a giocare da centrale. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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#Fiorentina, #Viery si presenta: Mi chiamo così perché mio papà era fan di Bobo #Vieri x.com
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