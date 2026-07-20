FIRENZE – Si chiama Viery (poi anche Fernandes Santos Lopes) perché suo padre era tifoso di Christian Vieri. Il suo modello ispiratore è Sergio Ramos. Ecco il nuovo difensore centrale della Fiorentina che siè presentato oggi, 20 luglio 2026, al Viola Park. “Ho scelto la Fiorentina – ha detto – perché mi è piaciuto molto il progetto che mi è stato presentato quando ho parlato con i dirigenti e con il presidente, ho capito che sarebbe stato un progetto molto interessante per me. Questa è una squadra giovane, c’è un brasiliano come Dodo che mi può aiutare tanto, ed ho fatto questa scelta anche per Firenze, che è molto bella, e sono sicuro che questa è una città che piacerà anche alla mia famiglia”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Fiorentina, Viery: “Cresciuto da terzino, ma bene centrale. Mio idolo Sergio Ramos. Il nome? Mio padre era tifoso di Christian”

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