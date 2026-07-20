Il Como sta valutando di offrire tra 30 e 35 milioni di euro per l’attaccante, mentre la Fiorentina mostra interesse per due esterni, Bakayoko e Garnacho, con il dirigente Paratici che li considera preferiti. La trattativa tra le squadre per Kean è in fase di discussione, ma al momento non ci sono accordi definitivi. La Fiorentina non ha ancora preso una decisione ufficiale sulla proposta del Como.

FIRENZE – Il Como è sulle tracce di Moise Kean. Sarebbe pronto a mettere sul piatto 30 milioni. Forse anche 35. La Fiorentina nicchias. Intanto Paratici vorrebbe chiudere, in settimana, per due esterni: in testa alle preferenze ci sarebbero il belga Johan Bakayoko del Lipsia e l’argentino Alejandro Garnacho del Chelsea, escluso da Scaloni dalla rosa della nazionale seconda ai Mondiali. Ma si continua a parlare anche di Koleosho, Lang e Zhegrova. Ovviamente Paratici resta blindato e c’è chi non esclude che stia seguendo, a sorpresa, altri due giocatori per quei ruoli. Intanto sta per arrivare Valdepenas dal Real Madrid. Mourinho lo ha visto. Può partire. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

© Firenzepost.it - Fiorentina, Paratici cerca due esterni: Bakayoko e Garnacho i preferiti. Il Como vuole Kean: offre 30 milioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

FIORENTINA, PARATICI E LE RESISTENZE INTERNE: VE LO AVEVA DETTO VIOLAFUN!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Calciomercato: Nico Paz vuole solo il Como, Kean-Fiorentina prove di rinnovo

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. I giorni di Valdepenas. Paratici spinge per BakayokoNella serata di oggi, la Fiorentina ha annunciato l’acquisto di Oulai, segnando l’inizio di una settimana cruciale per il mercato.

Temi più discussi: Fiorentina, viaggio nella rivoluzione di Paratici: giovani, un colpo alla Nico Paz e...; Fiorentina e mercato da top club: è già Paratici-mania; Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Paratici avanti su tre fronti. Ma serve anche cedere; Fiorentina, Paratici ha deciso per il suo futuro: le due ragioni principali per la sua permanenza.

Le due trattative in stallo nella retroguardia della Fiorentina. E Paratici aspetta notizie da Torino dlvr.it/TTc2Lj #Fiorentina x.com

Fiorentina, Paratici cerca due esterni: Bakayoko e Garnacho i preferiti. Il Como vuole Kean: offre 30 milioniIl Como è sulle tracce di Moise Kean. Sarebbe pronto a mettere sul piatto 30 milioni. Forse anche 35. La Fiorentina nicchias. Intanto Paratici vorrebbe chiudere, in settimana, per due esterni: in test ... firenzepost.it

La Fiorentina sfida la Roma: è Garnacho l'obiettivo che Paratici vuole regalare a Firenze(Ri)costruita la difesa e il centrocampo, adesso la Fiorentina e Fabio paratici guardano all'attacco e agli esterni che la viola sta cercando per mettere a disposizione di Fabio Grosso. tuttomercatoweb.com