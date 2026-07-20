Fiorentina Paratici cerca due esterni | Bakayoko e Garnacho i preferiti Il Como vuole Kean | offre 30 milioni

Da firenzepost.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Como sta valutando di offrire tra 30 e 35 milioni di euro per l’attaccante, mentre la Fiorentina mostra interesse per due esterni, Bakayoko e Garnacho, con il dirigente Paratici che li considera preferiti. La trattativa tra le squadre per Kean è in fase di discussione, ma al momento non ci sono accordi definitivi. La Fiorentina non ha ancora preso una decisione ufficiale sulla proposta del Como.

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FIRENZE – Il Como è sulle tracce di Moise Kean. Sarebbe pronto a mettere sul piatto 30 milioni. Forse anche 35. La Fiorentina nicchias. Intanto Paratici vorrebbe chiudere, in settimana, per due esterni: in testa alle preferenze ci sarebbero il belga Johan Bakayoko del Lipsia e l’argentino Alejandro Garnacho del Chelsea, escluso da Scaloni dalla rosa della nazionale seconda ai Mondiali. Ma si continua a parlare anche di Koleosho, Lang e Zhegrova. Ovviamente Paratici resta blindato e c’è chi non esclude che stia seguendo, a sorpresa, altri due giocatori per quei ruoli. Intanto sta per arrivare Valdepenas dal Real Madrid. Mourinho lo ha visto. Può partire. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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