fiorentina il colpo di mezzanotte i giorni di valdepenas paratici spinge per bakayoko

Nella serata di oggi, la Fiorentina ha annunciato l’acquisto di Oulai, segnando l’inizio di una settimana cruciale per il mercato. Nel frattempo, si sono intensificate le trattative con il centrocampista Bakayoko, con il direttore sportivo che spinge per portarlo in squadra. Nei giorni scorsi, sono stati anche i momenti di Valdepenas, mentre si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

Firenze, 19 luglio 2026 – Comincia una settimana importante per il mercato della Fiorentina. In serata è stato ufficializzato il colpo Oulai ("Non vedo l'ora di iniziare, sono davvero felice di essere arrivato in questo club leggendario") ma la dirigenza viola continua a lavorare su più tavoli con l'obiettivo di consegnare a Fabio Grosso una rosa il più possibile definita. Dopo gli innesti di Viery, Dragusin, Atta, Jimenez e dello stesso Oulai, Fabio Paratici è già concentrato sulle prossime mosse. Il dirigente, accolto anche dagli applausi dei tifosi durante il test in famiglia disputato al Viola Park, ha chiare le priorità, che portano soprattutto agli esterni offensivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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