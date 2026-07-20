Finale Mondiali 2026 Trump si inchina all' Europa | il terzo tempo della geopolitica

Nelle conversazioni online, membri di gruppi socialisti democratici di New York discutono di calcio e politica. Tra le discussioni emerge il commento che Milei avrebbe danneggiato l’Argentina. Contestualmente, si parla anche di un Paese a maggioranza bianca e di atteggiamenti prepotenti. La discussione si svolge in chat private e gruppi Reddit, senza riferimenti a eventi ufficiali o dichiarazioni pubbliche.

Nelle chat private e nei gruppi Reddit dei socialisti democratici di New York da giorni si discute anche di calcio. «Milei ha completamente rovinato l’Argentina e poi stiamo parlando di un Paese prepotente, a maggioranza bianca. Ragazzi dobbiamo tifare la Spagna», scrive un utente. Risponde un’altra, che dice di essere di origini filippine: «Nonostante il passato coloniale della Spagna, tifiamo per loro, sosteniamo Pedro Sánchez», il primo ministro socialista spagnolo con cui Donald Trump ha un cattivo rapporto (lo ha definito «una causa persa» e «una persona cattiva»). I mondiali di calcio non sono mai stati così politicizzati, in una finale che oltre allo sport ha messo a confronto due visioni del mondo opposte. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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