Ragazza di 25 anni ha un malore e muore sotto gli occhi dell' amica | inutili i soccorsi

Da ilgazzettino.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pelos, frazione di Vigo di Cadore, una ragazza di 25 anni è stata trovata senza vita questa mattina. Secondo quanto riferito, la giovane ha avuto un malore improvviso e, nonostante l'intervento dei soccorsi, non è stato possibile salvarla. Sul posto sono arrivati i sanitari e i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze della morte. La scena si è svolta sotto gli occhi di un'amica che era con lei al momento del decesso.

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PELOS (BELLUNO) - Tragedia a Pelos, frazione di Vigo di Cadore, dove una 25enne è stata trovata senza vita nella giornata di oggi, venerdì 15 maggio. La giovane, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe avuto un malore, probabilmente a causa di un'overdose. I soccorsi A lanciare l'allarme ai soccorsi è stata un'amica della mamma: la giovane cadorina, infatti, era sua ospite. Sul luogo è intervenuto il personale sanitario con l'elicottero, ma nonostante ogni sforzo per rianimare la 25enne i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la giovane aveva problemi di tossicodipendenza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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