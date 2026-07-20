Filippine l’impeachment di Sara Duterte entra nel vivo

La Corte d’impeachment del Senato delle Filippine ha avviato la fase finale del processo contro la vicepresidente Sara Duterte. Durante l’udienza, sono stati presentati gli ultimi documenti e testimonianze. La decisione finale è attesa nei prossimi giorni. La vicepresidente rischia la destituzione se condannata. La procedura riguarda presunte irregolarità legate a questioni amministrative. La situazione si sblocca dopo settimane di dibattiti e rinvii.

Il processo di impeachment contro la vicepresidente delle Filippine, Sara Duterte, entra in una fase decisiva. La Corte d’impeachment del Senato ha autorizzato l’acquisizione dei documenti bancari, fiscali e delle segnalazioni dell’ Anti-Money Laundering Council (AMLC) riconducibili alla vicepresidente, al marito Manases Carpio e ad alcune società collegate. La documentazione, che dovrà essere consegnata entro il 30 luglio, è ritenuta potenzialmente rilevante per verificare le accuse di arricchimento ingiustificato, omessa dichiarazione patrimoniale e violazione della fiducia pubblica. Il presidente della Corte, il senatore Francis Escudero, ha precisato che si tratta di un passaggio istruttorio e non dell’ammissione automatica delle carte come prove processuali. 🔗 Leggi su Api.follow.it

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