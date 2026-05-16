Impeachment spari e tensioni | la guerra tra i Marcos e i Duterte scuote le Filippine
Negli ultimi quindici giorni nelle Filippine si sono verificati diversi eventi che hanno attirato l’attenzione pubblica. Si sono registrati episodi di tensione tra sostenitori di due importanti figure politiche, con ripetuti scontri e dichiarazioni pubbliche contrapposte. Parallelamente, sono stati segnalati momenti di sparatorie e manifestazioni di piazza che hanno coinvolto decine di partecipanti. La situazione sembra essere in continuo movimento, con sviluppi che continuano a suscitare preoccupazione tra la popolazione e le autorità.
Sono giorni carichi di tensione nelle Filippine. Nelle ultime due settimane è infatti successo di tutto. Prima c’è stata la conferma dell’ impeachment alla vicepresidente Sara Duterte da parte della Camera dei rappresentanti: una misura che ha colpito una delle figure politiche più celebri del Paese, nonché candidata principale alla presidenza del 2028, che potrebbe mettere in discussione la sua avanzata verso Palazzo di Malacanan. Non bastasse già questa vicenda giuridica ad appesantire uno scenario di per sé delicatissimo, ecco poi il clamoroso tentativo di arresto del senatore Ronald dela Rosa – con sparatoria annessa – andato in scena nei corridoi del senato. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Guerres, Russie, Chine : Décryptage du Nouveau Chaos Géopolitique - Documentaire Monde - BSF
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