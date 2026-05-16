Impeachment spari e tensioni | la guerra tra i Marcos e i Duterte scuote le Filippine

Negli ultimi quindici giorni nelle Filippine si sono verificati diversi eventi che hanno attirato l’attenzione pubblica. Si sono registrati episodi di tensione tra sostenitori di due importanti figure politiche, con ripetuti scontri e dichiarazioni pubbliche contrapposte. Parallelamente, sono stati segnalati momenti di sparatorie e manifestazioni di piazza che hanno coinvolto decine di partecipanti. La situazione sembra essere in continuo movimento, con sviluppi che continuano a suscitare preoccupazione tra la popolazione e le autorità.

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