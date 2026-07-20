Un incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio nella zona di Bagnaia a Sovicille, con fiamme spinte dal vento. La situazione ha richiesto una massiccia mobilitazione di forze di soccorso, che sono riuscite a contenere il rogo. Contestualmente, in altre aree della regione, tra cui una provincia toscana, sono proseguite le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del territorio. Nessuna informazione su danni o feriti è stata comunicata.

SOVICILLE – Un pomeriggio di grande mobilitazione sul fronte dell’antincendio boschivo, partito con la massima allerta nel senese e conclusosi con il contenimento del rogo, mentre in altre province – compresa quella di Lucca – sono proseguite le operazioni di bonifica e messa in sicurezza del territorio. L’allarme principale è scattato intorno alle 14 nella zona di Bagnaia, nel comune di Sovicille, in provincia di Siena. Le fiamme, alimentate e sospinte dal vento, si sono propagate rapidamente all’interno di un fitto bosco di querce caratterizzato da un denso sottobosco di ginepro. Data la potenziale pericolosità del fronte, la sala... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Fiamme sospinte dal vento nella zona di Bagnaia a Sovicille

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A fuoco il bosco a Bagnaia, le fiamme sospinte dal vento: sul posto 10 squadre antiincendio

Notizie e thread social correlati

Incendio a Sovicille: fiamme divorano il bosco di Bagnaia, impegnate 10 squadre a terra e due elicotteriUn incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio del 20 luglio 2026 nella zona di Bagnaia, nel comune di Sovicille, in provincia di Siena.

Italia, inferno di fuoco nella pineta: fiamme alte spinte dal vento vicino alle caseUn incendio ha colpito nel pomeriggio una pineta vicino a Prato, in località Cerreto.

Temi più discussi: Riparte rogo tra Nuorese e Oristanese, in volo 2 Canadair e 4 elicotteri; Incendi a Pescara San Silvestro e nel Teramano; Il fuoco minaccia le abitazioni di Butera; Vasto incendio in Calabria, fiamme lambiscono un ristorante e un vivaio.

Riparte rogo tra Nuorese e Oristanese, in volo 2 Canadair e 4 elicotteri. Fiamme sospinte dal vento con raffiche di circa 40km/h #ANSA x.com

Spento l’incendio boschivo nella zona di BagnaiaSOVICILLE. Un incendio boschivo si è sviluppato intorno alle 14.00 nella zona di Bagnaia, nel comune di Sovicille. Le fiamme sospinte dal vento si stanno ... ilcittadinoonline.it

Bosco in fiamme alla Bagnaia, dieci squadre al lavoro contro l’incendioIl forte vento spinge le fiamme in un fitto bosco di querce, mobilitati anche due elicotteri antincendio ... msn.com