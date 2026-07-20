Festival Il Giullare | in Puglia il successo della compagnia siciliana Guardastelle Diciottesima edizione del contest

Da noinotizie.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la diciottesima edizione del Festival “Il Giullare”, la compagnia teatrale siciliana “Guardastelle” di Acireale ha vinto il contest. La manifestazione si è svolta in Puglia e ha visto la partecipazione di sei compagnie provenienti da varie parti d’Italia. Il festival è dedicato al teatro che supera le barriere della disabilità. La premiazione è avvenuta al termine delle rappresentazioni sul palco.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Gli attori della compagnia  Guardastelle  di Acireale  vincono la    XVIII edizione del contest teatrale del Festival il Giullare,   kermesse nazionale del teatro contro ogni barriera della disabilità, che ha visto alternarsi sul palco sei compagnie da tutta Italia. Con la rappresentazione di  Giallo, il mistero dell’ape, che narra la storia della giovane apicultrice Ester e di suo padre Rosario e, attraverso la metafora dell’alveare e del lavoro di squadra delle api, gli oltre 30 attori della compagnia guidati dalla regia di Paolo Filippini, hanno mostrato la bellezza della cooperazione, abbattendo i pregiudizi della società odierna. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

festival il giullare in puglia il successo della compagnia siciliana guardastelle diciottesima edizione del contest
© Noinotizie.it - Festival “Il Giullare”: in Puglia il successo della compagnia siciliana “Guardastelle” Diciottesima edizione del contest
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Eurovision, il Canada farà parte della 71esima edizione del contest

Anagni. Grande successo lo scorso weekend per il debutto della 2^ edizione di Madeinterraneo Fest. Sarà festival fino Domenica 19 LuglioLo scorso fine settimana, ad Anagni, si è svolta la seconda edizione di Madeinterraneo Fest, un festival indipendente.

Temi più discussi: Scomodi spettacolo sui temi dell'inclusione in scena al festival Il Giullare / Eventi; Festival Il Giullare, spettacoli ad Acquaviva delle Fonti 20 e 21 luglio 2026; Il Giullare, a Trani il gran finale del festival con la premiazione del contest teatrale; Festival Il Giullare: il teatro che mette al centro gli attori, non la disabilità.

festival il giullare inFestival Il Giullare: in Puglia il successo della compagnia siciliana Guardastelle Diciottesima edizione del contestIl fluire della vita, spettacolo interpretato dagli attori ciechi dell’associazione pugliese per la retinite pigmento di Bari, ha vinto il premio per il secondo posto con lo spettacolo ispirato a Sidd ... noinotizie.it

festival il giullare inFestival Il Giullare: il teatro che mette al centro gli attori, non la disabilitàAl Centro Jobel di Trani il Festival Il Giullare riunisce compagnie teatrali provenienti da tutta Italia. Attori con e senza disabilità e un’unica regola: sul palco conta solo la qualità artistica ... famigliacristiana.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web