Festival Il Giullare | in Puglia il successo della compagnia siciliana Guardastelle Diciottesima edizione del contest
Durante la diciottesima edizione del Festival “Il Giullare”, la compagnia teatrale siciliana “Guardastelle” di Acireale ha vinto il contest. La manifestazione si è svolta in Puglia e ha visto la partecipazione di sei compagnie provenienti da varie parti d’Italia. Il festival è dedicato al teatro che supera le barriere della disabilità. La premiazione è avvenuta al termine delle rappresentazioni sul palco.
Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Gli attori della compagnia Guardastelle di Acireale vincono la XVIII edizione del contest teatrale del Festival il Giullare, kermesse nazionale del teatro contro ogni barriera della disabilità, che ha visto alternarsi sul palco sei compagnie da tutta Italia. Con la rappresentazione di Giallo, il mistero dell’ape, che narra la storia della giovane apicultrice Ester e di suo padre Rosario e, attraverso la metafora dell’alveare e del lavoro di squadra delle api, gli oltre 30 attori della compagnia guidati dalla regia di Paolo Filippini, hanno mostrato la bellezza della cooperazione, abbattendo i pregiudizi della società odierna. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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