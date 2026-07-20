Festival Il Giullare | in Puglia il successo della compagnia siciliana Guardastelle Diciottesima edizione del contest

Notizia in breve

Durante la diciottesima edizione del Festival “Il Giullare”, la compagnia teatrale siciliana “Guardastelle” di Acireale ha vinto il contest. La manifestazione si è svolta in Puglia e ha visto la partecipazione di sei compagnie provenienti da varie parti d’Italia. Il festival è dedicato al teatro che supera le barriere della disabilità. La premiazione è avvenuta al termine delle rappresentazioni sul palco.