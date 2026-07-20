Ogni luglio, nel centro storico di Gallarate, si svolge la Festa della Contrada del Brodo. La manifestazione coinvolge volontari che organizzano bancarelle e spettacoli, attirando numerosi cittadini. La celebrazione si tiene in una piazza principale, dove si preparano piatti tradizionali e si svolgono eventi popolari. La festa rappresenta un momento di aggregazione e di preservazione delle tradizioni locali.

Gallarate (Varese) – C'è un appuntamento che, più di ogni altro, racconta l'anima popolare di Gallarate. È la Festa della Contrada del Brodo, una ricorrenza che ogni luglio riporta nel cuore del centro storico una tradizione nata dalla solidarietà e custodita da generazioni di volontari. Quest'anno la manifestazione ha assunto un significato ancora più speciale grazie alla partecipazione del prefetto di Varese, Salvatore Pasquariello, che ha voluto condividere con la città una ricorrenza capace di intrecciare fede, memoria e senso di comunità. L’usanza della distribuzione brodo caldo ai lavoratori. La giornata si è aperta con la celebrazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Festa della Contrada del Brodo, l’anima popolare di Gallarate

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