Nel 2024 in Italia sono nati circa 370 mila bambini, un dato tra i più bassi mai registrati. Di questi, circa 17.660 sono venuti al mondo grazie alla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), pari a circa un bambino su venti. Questa percentuale evidenzia come le tecniche di medicina della riproduzione siano diventate una componente significativa delle nascite nel paese. Gli esperti segnalano un aumento dell’utilizzo della PMA negli ultimi anni.

Nel 2024 in Italia sono nati circa 370 mila bambini, uno dei livelli più bassi mai registrati. Di questi, 17.660 sono venuti al mondo grazie alla Procreazione Medicalmente Assistita (PMA): significa che oggi quasi un bambino su venti nasce grazie alle tecniche di medicina della riproduzione. È un dato che fino a pochi anni fa sarebbe apparso eccezionale e che invece sta diventando parte integrante della natalità italiana. Non racconta soltanto l’evoluzione della medicina, ma soprattutto un cambiamento profondo della società: si cerca un figlio sempre più tardi, aumentano le difficoltà riproduttive e cresce il numero di persone che arrivano agli specialisti quando il tempo biologico ha già ridotto le possibilità di successo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Fertilità, l’allarme degli esperti: in Italia un neonato su 20 nasce grazie alla PMA.

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