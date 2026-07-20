Durante il Gran Premio, si è parlato di un possibile problema legato a un pilota della Ferrari, Andrea Kimi Antonelli. Tuttavia, ci sono tre fattori che hanno alimentato le speranze dei tifosi italiani. Antonelli, che corre in Formula 2, è considerato un talento emergente. La presenza di un giovane promettente nel team e i risultati recenti della scuderia hanno contribuito a mantenere vivo l’interesse. Nessun dettaglio su eventuali incidenti o decisioni specifiche.

Se non ci fosse Andrea Kimi Antonelli, ma per fortuna degli italiani c'è, questo Mondiale di Formula 1 potrebbe davvero essere nel segno della Ferrari. Perché le prime dieci gare del campionato 2026 hanno rilanciato le Rosse come in pochi si aspettavano dopo un inverno pieno di dubbi e un avvio all'inseguimento. Risultati alla mano, senza AKA, Hamilton avrebbe vinto anche in Canada e a Monaco, mentre Leclerc si sarebbe imposto in Belgio. Certo, sono discorsi ipotetici, che lasciano il tempo che trovano, ma danno l'idea di quale sia il vero potenziale di Maranello. Un potenziale che, finalmente, potrebbe portare a vincere qualcosa di importante a fine stagione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Ferrari, il vero problema è Antonelli: ma ci sono tre motivi che fanno sognare i tifosi

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FERRARI HA RISOLTO IL PROBLEMA! Il NUOVO MOTORE può cambiare la stagione!

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E verrei anche vedere... sono loro che non la sanno fare, non che è pericolosa, quindi si risolvessero il problema da soli. Vero è che se ci fosse stato Horner in squadra, sarebbe andata diversamente probabilmente... ora le porcate invece le fa Ferrari pare x.com

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