Ferentino I Carabinieri richiedono ottengono e notificano un Decreto di sospensione dell’attività di un bar situato nel centro storico
I Carabinieri di Ferentino hanno ottenuto e notificato un decreto di sospensione dell’attività di un bar nel centro storico. Nei giorni scorsi, i militari hanno presentato formalmente la richiesta al Questore, che ha disposto la sospensione. La misura riguarda l’attività commerciale situata nel cuore della città, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulla durata della sospensione.
Cronache Cittadine FERENTINO – Nei giorni scorsi i militari della Stazione Carabinieri di Ferentino hanno inoltrato apposita formale richiesta al Questore di L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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