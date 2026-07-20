Ferentino I Carabinieri richiedono ottengono e notificano un Decreto di sospensione dell’attività di un bar situato nel centro storico

Notizia in breve

I Carabinieri di Ferentino hanno ottenuto e notificato un decreto di sospensione dell’attività di un bar nel centro storico. Nei giorni scorsi, i militari hanno presentato formalmente la richiesta al Questore, che ha disposto la sospensione. La misura riguarda l’attività commerciale situata nel cuore della città, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulla durata della sospensione.